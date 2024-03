Máscaras de pestañas con color: cómo darle un toque diferente y original a tu mirada

Por ejemplo, los tonos de azul y violeta pueden hacer que los ojos marrones resalten, mientras que los tonos verdes y cobrizos pueden destacar los ojos azules y verdes. Si quieres un efecto más sutil, aplica primero una capa de máscara negra y luego añade la máscara de color en las puntas de las pestañas. Esto creará un efecto degradado sutil pero colorido. Y no te olvides nunca que cuando uses máscara de pestañas de colores, es mejor mantener el resto de tu maquillaje relativamente sencillo, de esta manera, evitas sobrecargar tu look y permites que tus ojos sean el punto focal.