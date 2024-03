Maleta en Semana Santa: estos son los productos de belleza que no deben faltar

Eso sí, nuestro destino determinará en gran medida los productos que debemos incluir. La exposición al sol, el clima seco, húmedo o el agua salada del mar pueden afectar a nuestra piel y cabello de distintas maneras. Por ejemplo, si nuestro destino es la playa, no pueden faltar un protector solar de amplio espectro, un bálsamo labial con SPF y una crema hidratante intensiva. Por el contrario, si vamos a un lugar frío, considera llevar cremas más nutritivas y productos para combatir la resequedad. Y no te olvides del cuidado del cabello con los champú y acondicionadores adecuados. Así que, no lo dejes para el último momento y vete eligiendo los que más vas a necesitar.