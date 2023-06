Cosméticos mini para viajar este verano (y que no te pese mucho tu equipaje)

No hay excusas para no llevar los cosméticos que necesitas a tus vacaciones de verano. Atrás quedaron los tiempos en los que llegabas al aeropuerto y tenías problemas con el tamaño de tus productos de belleza si no ibas a facturar, ya que ahora tienes a tu alcance innumerables opciones minitalla que se convertirán en indispensables en tu neceser estival. Y es que, cada vez más firmas de cosmética han optado por sacar al mercado sus productos en tamaño mini, ideales para estar perfecta y saber qué elegir para no echar de menos nada importante en tu rutina de belleza. Desde aceites corporales, protectores solares, brumas faciales, barras de labios o mascarillas hidratantes. ¿Cuál vas a incluir entre tus favoritos?