La bruma solar facial más viral de Instagram es de marca española (y vegana)

Este producto también es el favorito de maquilladoras y maquilladores, que la recomiendan constantemente y forma parte de su rutina diaria por su capacidad de proteger del sol manteniendo el maquillaje en perfectas condiciones. Estos profesionales saben muy bien lo importante que es proteger la piel del sol para mantenerla saludable y bonita, y para ello es vital reaplicar la fotoprotección, algo que pasamos por alto con frecuencia. No hay que olvidar que el sol es una de las principales causas del fotoenvejecimiento, y con productos que nos lo pongan más fácil, ya no hay excusas para no protegernos.