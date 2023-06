Bases de maquillaje: ¿cuál debemos usar en verano y por qué?

Es importante que sepas que no hace falta dejar de lado el maquillaje de junio a septiembre por miedo a que no soporte las largas exposiciones a los rayos UV, sino que hay que encontrar aquella base que no solo se adapte a las necesidades del rostro, sino que también pueda superar las temperaturas más extremas. Y luchar contra ese sudor o humedad que suele haber tanto en la playa como en los interiores y que pueden hacer que tu piel necesite cosas diferentes a las de su base facial. Por ello hay que buscar fórmulas ligeras que no obstruyan los poros ni causen un exceso de producción de grasa, como, por ejemplo, estas seis bases de maquillaje que hemos seleccionado para ti y que se convertirán en tus mejores aliadas este verano.