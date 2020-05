6 ideas para regalar a las mamis más 'foodies' el próximo 3 de mayo

3 de mayo de 2020. Una fecha clave que seguramente nunca olvidaremos, y no solo porque celebremos que 'madre no hay más que una' sino porque este año es muy especial. Muchos de nosotros estamos separados de ellas y aunque para algunos sea habitual, parece que cuando ese distanciamiento es obligado y no deseado, duele más. Pero no pasa nada porque existen muchas formas de hacer saber a nuestras madres que nos acordamos de ellas.

Videollamadas, cartas, mensajes de WhatsApp, flores, dulces, miradas... porque ahora, de momento, no es tiempo para besos y abrazos; pero si para compartir y brindar. Por eso, no queremos olvidarnos de las 'mamis' más gourmets para las que hemos seleccionado 5 ideas para foodies con las que no echarán de menos salir a celebrarlo a su restaurante preferido: