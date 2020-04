Regalos de última hora para las madres en el Día de la Madre más especial

Este Día de la Madre seguro que lo vamos a llevar bien guardado en nuestra memoria. Va a ser un Día de la Madre atípico ya que no vas a poder ir a ver a la tuya, salvo que vivas ya con ella, para poder ir a darle un beso y disfrutar de una buena comida en familia.

No, este año, este maldito virus que nos ha cogido mucho cariño ha cambiado de manera radical nuestra manera de vivir de forma radical, pero eso no va a impedir que aunque no podamos estar con ella, no podamos tener en detalle con nuestras Madres en su día.

Sí, porque como bien sabrás el próximo 3 de mayo se celebra el Día de la Madre, un día todos los años especial, pero este más que nunca. Ya que si no vives con tu madre, durante este confinamiento obligado te has podido dar cuenta de lo que echas de menos pequeños gestos como darle un beso o un abrazo cuando vas a verla para pasar un rato con ella.

Otras muchas madres, van a celebrar su primer Día de la Madre de una forma muy diferente a la que hubieran imaginado antes. Bueno, de hecho, si han dado a luz durante el confinamiento, seguro que no habían podido pensar jamás en un parto en estas circunstancias tan extraordinarias. Por este motivo, marcas como TOUS han querido tener un detalle con ellas y les van a regalar un joya.

Si estamos en la cuenta atrás y puede que tu regalo no llegue a tiempo para tu madre, pero seguro que le da igual cuando recibirlo. De hecho, este año más que nunca si le preguntas te estará diciendo que lo único que quiere es poder darte un beso en persona, pero aún así, un detalle siempre le va a hacer ilusión y, ¿por qué no mimarla como ella lo hace todos los días de su vida?

Seguro que alguno de estos regalos le cuadra y le sacas alguna lagrimita de más en estos días que está más sensible, porque ya sabemos, son muchos días encerrados y ya las llamadas o videollamadas no son suficientes.

¡Ánimo, madres! En breve tendréis a vuestros hijos y nietos pululando por vuestras casas, gorroneando tuppers y lo que haga falta.