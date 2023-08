Aquí se come la mejor pizza de Madrid, Barcelona y Sevilla

Este restaurante fundado por italianos está considerado uno de los mejores de la capital hispalense. Aunque no es la clásica pizza napolitana, la calidad de su masa y los ingredientes hacen un tándem perfecto que resulta en una pizza exquisita y auténtica. Si no has probado la bresaola, a base de rúcula y escamas de queso parmesano, ya estás tardando.