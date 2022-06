La aplicación de citas donde tu 'match' podrá hacerte regalos

En un mundo en el que la tecnología se ha aliado con los humanos para que encontremos el amor, ahora hay una 'dating app' que va un paso más allá y se convierte también en un e-shop para que puedas enviarte regalos con tu 'match' si es que así lo deseas. No es ninguna broma, es el futuro de las dating apps y Seeking ya lo ha hecho posible.



Cumpleaños, bodas, aniversarios… las ocasiones para hacer regalos románticos no se limitan a San Valentín. De hecho, los mejores regalos para conquistar no necesitan excusa. Eso defiende Seeking.com, la primera web de citas que incluye la funcionalidad de poder hacer regalos dentro de la propia plataforma. Así, cualquier usuario que quiera sorprender a su ‘match’, podrá enviarle un regalo que llegará directamente a su casa.







En esta ocasión, Seeking.com ha compartido los regalos más deseados por las mujeres que, sorprendentemente, no se corresponden con los regalos más comprados. Los datos han sido proporcionados por la plataforma y corresponden a la ‘Lista de deseos’ de más de 10.000 usuarias en los últimos 30 días. En primer lugar, la categoría que más triunfa entre las mujeres son los perfumes, un clásico que se encuentra en la lista del 21,58% de las usuarias. A este tipo de regalos le siguen en segundo lugar bolsos y carteras (15,21%) y juguetes íntimos (14,80%), una alternativa que ha pasado de ser objeto tabú a la opción favorita para aquellas parejas que quieran innovar en la intimidad.



Otros regalos populares entre el público femenino son lencería (9,54%), collares (8,32%), pendientes (7,70%), botas (5,95%) o flores (5,76%). No obstante, los objetos que encontramos en la ‘Wishlist’ no siempre se corresponden con los objetos más regalados para conquistar a las usuarias de Seeking.com. Según los datos de la web, los perfumes encabezan el listado de regalos más populares, la opción favorita a regalar para el 22,06% de usuarios y usuarias, seguido de regalos más atrevidos como juguetes íntimos (18,71%) y lencería (16,06%). En el listado también se encuentran otras opciones en menor medida como flores (7,74%), bombones (7,65%) y pendientes (4,69%).

Primeras citas: cómo conseguir una buena primera impresión

Para ayudar a las personas que tienen citas a ser dueñas de su entrada y a calmar sus nervios para que puedan divertirse más, Badoo se ha asociado con Georgina y Carla, fundadoras de Enspicopedia y psicólogas expertas en parejas para Badoo, las cuales comentan, "Las primeras citas son eventos que suponen un alto nivel de ansiedad para los solteros, ya que se trata de situaciones percibidas como arriesgadas y de mucha incertidumbre. Aun así, es importante centrarse en tener una mentalidad positiva y abierta a vivir una nueva experiencia ya que la otra persona también estará nerviosa. Así, la clave se encuentra siempre en tener confianza en uno mismx”.

Y añaden como consejo para los solteros: "Es importantísimo escoger bien la ropa que se utilizará en la cita, decidirse por prendas que sabemos que nos sientan bien nos aportarán una dosis extra de seguridad. Otro punto clave es el lugar de la cita, si se puede decidir, elegir un espacio y una actividad en la cual uno se sientas cómodx puede ser clave para evitar esos momentos de nerviosismo. Por último, pero no menos importante, se debe tener en cuenta que gestos como tener las manos cruzadas o escondidas y agarrarse los brazos muestran desconfianza hacia la otra persona, por ello, algo tan básico como sustituir estos gestos por tener los pulgares fuera de los bolsillos o utilizar las manos al hablar, pueden convertirse en algo fundamental para que la otra persona se sienta cómodx también durante la cita".