'And Just Like That': una muerte y una enemistad en sus dos primeros episodios

Era uno de los estrenos más esperados y no ha defraudado. El regreso de 'Sexo en Nueva York' prometía y sus dos primeros episodios nos han mostrado un jugoso adelanto de lo que nos espera en los próximos ocho. Eso sí, la trama de ambos episodios no ha gustado a muchos ya que dos acontecimientos marcan la vida de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) en 'And Just Like That'. Y sí, te avisamos de que si sigues leyendo vas a enterarte de unos 'spoilers' MUY jugosos.

¿Qué ha pasado con Samantha Jones?

La pregunta del millón de dólares por fin se ha desvelado. Samantha Jones y Carrie Bradshaw discuten cuando esta última la despide como su agente porque se da cuenta de que el mundo editorial está de capa caída. Samantha se lo toma mal y se va a Londres a trabajar. Desde entonces ninguna tiene contacto con ella porque, aunque le mandan mensajes y la llaman, ella no contesta. De hecho, durante el primer episodio se habla abiertamente de lo mucho que todas echan de menos a Samantha. Sin embargo, Carrie defiende su postura y cree exagerado que Samantha cortase la amistad con ella por haberla despedido en lo profesional. Tanto Charlotte como Miranda también intentaron contactar con ella pero fue imposible.

Cabe decir que 'And Just Like That' tiene lugar años después de la pandemia y de ahí que durante toda la trama se hagan referencias al confinamiento, al uso de gel higienizador y a las nuevas maneras de saludarse (con el codo, besos al aire...etc).

¿Qué ha pasado con Mr.Big y Carrie Bradshaw?

La segunda pregunta del millón de dólares. Ambos siguen casados y felices.... hasta que él muere. Sí, en el primero episodio de la temporada podemos ver cómo Carrie debe afrontar la muerte de su pareja convirtiéndose así en viuda. No te contaremos más detalles de cómo muere ni de qué pasa en el segundo episodio, que gira en torno a su funeral.

'And Just Like That': ¿acierto o fracaso?

Como era de esperar muchos han sido los fans que ha mostrado sus reacciones a través de redes sociales. Y no, no están contentos, pero lo cierto es que 'And just Like That' se perfila como un buen ejemplo de lo que es la vida más allá de los 50 y de cómo las amistades evolucionan, el amor se pierde o marchita, las muertes inesperadas ocurren... Una cosa está clara, Carrie ha madurado y eso, nos guste o no, es ley de vida.

La primera temporada (no sabemos si habrá más) de 'And Just Like That'... en HBO Max consta de diez episodios. Los dos primeros episodios ya están en la plataforma mientras que el resto de episodios se emitirán semanalmente los jueves siguientes. De hecho, para que no te hagas un lío aquí te dejamos el calendario.

Episodios 1 y 2: jueves, 9 de diciembre

Episodio 3: jueves, 1 de diciembre

Episodio 4: jueves 23 de diciembre

Episodio 5: jueves 30 de diciembre

Episodio 6: jueves, 6 de enero

Episodio 7: jueves, 13 de enero

Episodio 8: jueves 20 de enero

Episodio 9: jueves, 27 de enero