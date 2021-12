Sarah Jessica Parker, una bailarina 'sparkling' en Nueva York

Parecía que nunca iba a llegar y el reboot de 'Sexo en Nueva York' acaba de aterrizar en HBO Max. Como no podía ser de otra manera, el estreno de 'And just like that' tuvo lugar en la ciudad de los rascacielos y hasta allí se desplazó Sarah Jessica Parker con un look que acaparó todos los flashes y las miradas de la noche.

Para una cita tan especial, Sarah Jessica optó por un look muy 'Carrie Bradshaw', cómo no, de Oscar de la Renta. Un diseño que se trata de un vestido cóctel que combina dos colores, el gris azulado y el nude. Aunque clásico, es cierto que cuenta con algún detalle bastante innovador. Con cuerpo bustier y escote corazón, su falda de tul en dos texturas y colores con bordados de magnolias en hilo plata es sin duda la parte más llamativa de esta pieza. De hecho, no nos extrañaría que fuese un guiño a la mítica falda de tul con la que Carrie bailaba en la intro de Sexo en Nueva York. Para rematar este Oscar de la Renta cuenta con una capa semitransparente a juego.

Para completar este soberbio look, Sarah Jessica Parker apostó por unos tacones de aguja de su propia firma de zapatos, los salones "Duchessa" de la colección SJP, en color satén rosa. Un bolso de Erdem y joyas de Fred Leighton, Larkspur y Hawk completaban un estilismo del que presumió junto a su marido y a su hijo mayor.

La primera temporada de And Just Like That... en HBO Max consta de diez episodios. Los dos primeros episodios ya están en la plataforma mientras que el resto de episodios se emitirán semanalmente los jueves siguientes. De hecho, para que no te hagas un lío aquí te dejamos el calendario.

Episodios 1 y 2: jueves, 9 de diciembre

Episodio 3: jueves, 1 de diciembre

Episodio 4: jueves 23 de diciembre

Episodio 5: jueves 30 de diciembre

Episodio 6: jueves, 6 de enero

Episodio 7: jueves, 13 de enero

Episodio 8: jueves 20 de enero

Episodio 9: jueves, 27 de enero

Episodio 10: jueves 3 de febrero