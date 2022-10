Los zapatos planos de invitada más bonitos del mundo están en Zara rebajados

Decidir qué ponerse para una boda no es fácil, seamos realistas. A todas nos ha pasado: queremos ir guapas, sentirnos cómodas y, si puede ser posible, que el look no nos cueste un dineral. El inspiración en los looks de invitada la podemos encontrar en famosas como Paula Echevarría o Tamara Falcó, sin embargo, hay algo que nos preocupa a todas a la hora de combinar un vestido de invitada: los zapatos. Que sean unos zapatos de invitada cómodos es esencial para poder disfrutar de la fiesta y, tenemos una buena noticia, hemos encontrado unos preciosos y rebajados en Zara.

Nuestros amigos nos han invitado con toda la ilusión del mundo y quieren que seamos partícipes de ese día tan especial para ellos, así que hay que estar a la altura de las circunstancias y encontrar un conjunto con el que podamos brillar. Y unos zapatos cómodos son la mejor forma de empezar a crear un look, sobre todo si son tan llamativos como los que hemos encontrado.

En la sección de 'special prices' de Zara hemos encontrado unos zapatos planos rosas destalonado de tejido de satén con detalle de flor en parte delantera. Y, lo mejor de todo, es que cuenta con AIRFIT®, una plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort. A la venta en la web de Zara por 39,95 €, ahora mismo están rebajados al -49% por 19,99 €.

Pero si buscas inspiración para otros looks de invitada, te dejamos algunos looks que te pueden servir de idea para ese día en el que quieres deslumbrar.

Las sandalias de invitada con plataforma

Tras varias temporadas sin estar presentes de una manera muy potente en nuestros looks, el 2022 es el año en el que las plataformas volvieron a ponerse de moda. Paula Ordovás, Chiara Ferragni, Marta Pombo y Dulceida, entre otras influencers, llevan varios meses anunciando lo inevitable: los zapatos con plataforma están tan de moda que es imposible no sucumbir a ellos. En bota, botín, zapato plano o sandalia, lo mejor de todo es que son bastante más cómodas que cualquier otro zapato de tacón.

Pero si hay un tipo de zapato elegante de plataforma son las sandalias. Y si hay que elegir unas sandalias con plataforma que sirvan para cualquier ocasión y que combinen con todo, esas son las sandalias con plataforma doradas. En las rebajas de Bershka están a la venta esas sandalias doradas de tiras con una altura de tacón de 10 cm mientras que la altura de la plataforma es de 2 cm.

Aunque en temporada costaban 35,99€, ahora mismo estas sandalias doradas están rebajadas a 21,59 € y están disponibles en todas las tallas, desde el 35 hasta el 41.