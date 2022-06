Violeta Mangriñán y el maxivestido de Zara que estiliza el pecho

Está a punto de llegar a los 2 millones de seguidores en Instagram y Violeta Mangriñán ya puede decir que es una de las influencers con mayor tirón de nuestro país. Además, Violeta está viviendo un momento muy dulce dado que está embarazada de su primera hija, a la que llamará Gala.

Mientras espera el momento de dar a luz (ya se está preparando dando clases de preparación al parto, valga la redundancia), la joven está luciendo prendas cómodas y muy fresquitas que sus seguidoras no dudan en fichar. Y uno de sus últimos vestidos es una absoluta maravilla. La joven lo lució en un vídeo de TikTok y, de momento, no se ha agotado de las estanterías de Zara, firma a la que pertenece.

Se trata de un vestido midi de escote pico y tirantes finos ajustables con cordones en el mismo tejido en espalda con lazada. Además, cuenta con detalle de abalorios en forma de flor. ¡Ideal!

No es la primera vez que Violeta Mangriñán elige un maxivestido 'made in Spain'. En un reciente viaje a Ibiza, Violeta llevaba el vestido perfecto para esas noches de verano interminables, una pieza boho, en color negro y con detalles en encaje que no podía sentarle mejor.

Luciendo orgullosa su tripita, la futura mamá llevaba un vestido de la firma ad lib por excelencia Charo Ruiz, de su última colección Voile and Guipur 2022.

"Confeccionado en nuestro emblemático voile de algodón 100% Geneva nuestro vestido largo de corte Imperio que se adapta a todas las siluetas. Su falda de triple volante decorado con entredoses forma una majestuosa silueta en “A” que dibuja un bello movimiento al caminar. Su corte bajo el pecho y su escote en “V” festoneado con guipures enmarcan el busto realzando la belleza natural de tu silueta sin perder su frescura", así lo describen desde la página web de la firma y de ahí que sea una pieza muy especial.

Embarazo y moda siempre van de la mano

Rihanna ha elevado el embarazo a categoría de alfombra roja dado que desde que se quedó embarazada de su primer hijo con el rapero ASAP Rocky todos sus estilismos nos han dejado sin habla. Eso sí, no tenemos que irnos hasta el otro lado del charco para darnos cuenta de que aquí también podemos encontrar mujeres que presumen de sensualidad estando embarazadas. Es el caso de Violeta Mangriñán y el look que escogió para acudir a la gala de los premios IDOLO a la creación digital.

La influencer presumió de avanzado estado de gestación con un body negro de escote corazón cubierto por una malla negra. Un look que remató subiéndose a unas sandalias de Yves Saint Laurent. ¡Guapísima!