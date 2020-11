Tamara Falcó celebra su cumple en 'El Hormiguero' con un escotado look

Tamara Falcó no faltó a su cita semanal con 'El Hormiguero' y volvió a dar una clase de estilo con su look elegido para celebrar con un día de adelanto su entrada en los 39.

La colaboradora del programa presentado por Pablo Motos quiso celebrar su cumpleaños con sus compañeros y llevó una tarta de chocolate hecha por ella misma.

Para la ocasión, Tamara Falcó dejó claro que últimamente no deja de servirnos de inspiración con sus looks. En esta ocasión, eligió un escotado look que nos parece ideal para la Navidad.

La hija de Isabel Preysler llevaba un total look negro al que le dio el toque de color con una blazer de terciopelo en color mostaza de Miguel Marinero.

Tamara Falcó combinó esta americana mostaza con un escotado body en color negro de Etam, unos leggins de efecto piel en color negro de Zara y unos zapatos de salón también de la marca de Inditex. Una marca, como muchas de nosotras, de la que se declara fan y de la que lució una prenda que se agotó en poco tiempo. Las joyas que eligió la joven aristocrática son de Tous.

Un look perfecto para unas navidades que pintan más caseras y más reducidas que nunca pero en las que no tenemos que perder las ganas de arreglarnos durante esos días.

Tamara Falcó cumplió su promesa

La colaboradora de 'El Hormiguero' les prometió la semana pasada a sus compañeros de programa que les iba a llevar un postre y lo ha cumplido. Tamara Falcó apareció con una tarta de chocolate hecha por ella misma.

Al parecer la cumpleañera ha seguido una receta de su madre, Isabel Preysler, a la que le ha querido quitar su ilusión ya que ella siempre defendía que era muy sana y Tamara Falcó dijo que nada más lejos de la realidad, que tiene chocolate, azúcar moreno y bien de margarina.

Lo que está claro es que Tamara Falcó, además de convertirse en un referente en moda, le ha cogido el gustillo a eso de cocinar. Antes de asistir al programa de 'Masterchef Celebrity' no sabía hacer nada y se convirtió en la ganadora de la edición. Ahora se ha animado para apuntarse a un curso en Le Cordon Bleu, así que está que lo tira entre fogones.