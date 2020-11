Sara Carbonero ya tiene el pantalón tendencia del invierno

Estamos ante una de las piezas que han pasado de tendencia a básico. Lleva con nosotros varias temporadas y podemos afirmar que ha superado el ciclo de hit o, lo que es lo mismo, must have al sobrevivir más de cinco años. Es la prenda todoterreno por excelencia al otorgar un aire muy cañero al estilismo sacando ese lado de femme fatale que toda mujer. posee. ¿Sabes a qué nos referimos?

Sara Carbonero es una de las últimas celebrities que ha posado con el pantalón de cuero. Tan amado por las estilistas, al ser una de las piezas clave de cualquier preciado editorial, como por las que más saben de moda. El de la periodista, además, es muy especial. De tiro alto, bolsillos en los laterales, y plisados.

Una elección de su estilista y amigo, Paco Rus con el que acaba de trabajar también en su última campaña para la firma de joyería Agatha París.

Pero no solo Sara ha subido a sus redes una versión del pantalón de cuero, Paula Echevarría hace unos días subía un look de street style donde esta era la prenda protagonista de su look. La diferencia la marcaba la marca, (Primark) y el estilo. Mientras la periodista combinaba sus pantalones con una camisa blanca con una lazada deshecha, la actriz lucía un outfit más callejero, con cierto rollo grunge.

Zara, la marca cazatendencias donde no podía faltar este hit

Tipo baggy, recto, de tiro alto, culotte o bermuda. Son varios los modelos que forman parte de la colección de invierno de Zara con el objetivo de abarcar todas las tendencias.

Pero, si nos tenemos que quedar con uno, elegimos la versión de tiro alto y corte al tobillo que guarda cierta similitud con el que lleva Paula Echevarría. Lo mejor es que está rebajado, de 29,95 a 15,99 euros y está disponible en su web.