Pull&Bear lanza el famoso vestido ‘cut-out’ de Julia Roberts en Pretty Woman

POR stilo.es

Julia Roberts no fue ni la primera ni la segunda opción para este papel

Por aquel entonces, cuando surgió el proyecto, Julia tenía apenas 21 años, y prácticamente estaba empezando su carrera por lo que otras actrices más famosas eran las favoritas para protagonizar este film.

Daryl Hannah, Winona Ryder, Jennifer Connelly o Jennifer Jason Leigh fueron algunos de los nombres de las que optaron al papel.

Para redondear la anécdota, te diremos que Meg Ryan lo rechazó. Curiosamente también había dicho que no a un papel en 'Magnolias de acero', que recayó en Julia y con el que ganó un Oscar como Mejor Actriz de Reparto... Oh, oh, Meg Ryan, no acertaste ninguna de las dos veces...