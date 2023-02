No es primevera, pero el jersey de H&M de Nuria Roca

Vestir de negro de arriba a abajo es una apuesta segura. Y Nuria Roca es de esas 'celebs' que no se conforman con lucir las mismas combinaciones que el resto y ha apostado por un original jersey calado de H&M que es perfecto para marcar la diferencia con un look en 'total black'.

Aunque durante mucho tiempo el punto era únicamente el tejido de nuestros jerséis de patrón tradicional y chaquetas, desde el inicio de la pandemia se ha vuelto el rey de los armarios. La búsqueda de la comodidad en los looks ha hecho que la ropa de punto sea una pieza fundamental en los conjuntos tanto en los looks de las más estilosas, como en las revistas y, por supuesto, en la calle. Sí, es cierto que en lo que se refiere a prendas básicas de invierno (abrigos, botas...) las de punto son las soberanas, pero ahora no solo por su funcionalidad (son cómodas y calentitas), ahora tiene ese punto sofisticado que hace unos años no tenía.

Nuria Roca ha apostado por un original jersey verde en punto suave troquelado. De corte holgado y escote redondo con ribete de canalé, tiene los hombros caídos y el bajo asimétrico con abertura alta en un lateral. A la venta en la web de la firma por 19,99 €, la presentadora lo ha combinado con un pantalón campana negro, tal y como hemos podido ver en su cuenta de Instagram, y un top en el mismo tono.