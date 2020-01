Los vestidos más bonitos de la historia de los Premios Goya

El próximo 25 de enero, Málaga acogerá por primera vez en su historia la gala de los Premios Goya, una cita marcada en rojo en el calendario de todos los amantes del cine español. Un evento en el que se pone en valor el trabajo de todas las personas que trabajan en esta industria que sirve además para que disfrutemos de una alfombra roja que siempre nos hace soñar con grandes vestidos.

Los de Penélope Cruz siempre suelen ser los más comentados y, junto a ellos, los de compañeras de profesión como Juana Acosta, Maribel Verdú, Leticia Dolera o Silvia Abascal, algunas de las que nunca suelen fallar con sus decisiones estilísticas en esta importante noche; pero también hay muchos otros rostros conocidos que, a lo largo de estos años, han sabido sorprendernos con exquisitas piezas que tenemos guardadas en nuestra retina.

No sabemos qué nos tendrá deparada esta edición tras el listón tan alto que marcó la ceremonia de entrega de los Feroz hace tan solo unos días, pero lo que está claro es que nos tendrá a todas pegadas a la pantalla de la televisión para analizar cada una de las elecciones de las actrices para asistir a la gala.

Mientras ese momento llega, no hemos podido evitar echar la vista atrás para recordar algunos de los looks que en su momento nos cautivaron y que ahora, vistos con perspectiva, no nos gustan tanto; y otros que no solo han soportado bien el paso del tiempo sino que podemos decir que son incluso más bonitos de lo que recordábamos. De todos ellos, hemos seleccionado los que a día de hoy siguen siendo nuestros vestidos favoritos ya sea por su espectacularidad o porque sus líneas sencillas lo convierten en brillante.

Como suele decirse no están todos los que son pero si son todos los que están de modo que te proponemos el reto de escoger entre todos ellos el que para ti es el mejor de todos los tiempos.