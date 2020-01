La impresionante alfombra roja de los Premios Feroz 2020

Luces, premios y mesas redondas, todo está listo para que dé comienzo la gala de los Premios Feroz 2020 en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas. Pero lo que sobre todo está a punto es el photocall y la alfombra roja por la que han desfilado las y los protagonistas de la noche, los mismos que nos han dejado unas grandes historias este año en el cine y la televisión de nuestro país.

Parten como favoritas 'Dolor y Gloria' en cine con 10 nominaciones, y 'La casa de papel' y 'Vida perfecta' en televisión.

Dicen que estos premios son la antesala de los grandes premios del cine español que otorga la Academia del Cine, los Goya. Es decir, que serían como los Globos de Oro 'made in Spain', y el nivel de looks ha sido espectacular, con predominio del blanco y el negro. Y con el fundamental apoyo de unos 'beauty looks' impecables, con los que contribuyeron gracias al soporte de L'Oréal Professionnel y Chanel Beauty en el maquillaje.

Vamos a repasar contigo los más destacados, sobre todo los de las actrices que estaban nominadas a las categorías de Mejor actriz protagonista y Mejor actriz de reparto, en cine y en series de televisión.

De los hombres queremos destacar que muchos han optado por combinar su traje (oscuro en su mayoría) con jerseys de cuello alto, conocido también como 'perkins' en honor al actor Anthony Perkins, que los popularizó.

Las grandes protagonistas

Con permiso de la presentadora de la gala María Hervás, una reconocida actriz con mucho humor 'feroz' a la que hemos visto en varias series de televisión desde que debutó en 'Los Serrano' y que este año ha ganado un Premio Max de teatro, vamos a centrarnos en las aspirantes.

Las actrices nominadas este año son, además, mujeres que siempre dejan huella en estos eventos por su estilo.

Por destacar a las más que tienen más experiencia en grandes eventos son Marta Nieto, nominada por su papel principal en 'Madre', y Blanca Cuesta, que hace doblete de nominaciones, como principal en 'La trinchera infinita' y de reparto en series por 'Paquita Salas'.

Pero si tenemos que señalar una protagonista de la noche, Penélope Cruz, nominada como secundaria por 'Dolor y gloria', es, por varias razones, la que ha centrado gran parte de la atención, vestida, como no podía ser de otra manera, de Chanel.

Por su conexión con el lugar donde se celebra el evento, Alcobendas, su ciudad natal, un motivo por el que se ha manifestado muy emocionada.

Pero también porque esta nominación la acerca a un momento épico que se vivió en los premios del cine por excelencia, en aquella ceremonia de los Oscar del año 2000, hace casi exactamente 20 años, en los que se celebró una gran película, 'Todo sobre mi madre', con sus queridos Pedro Almodovar y Antonio Banderas, y que hoy, con premios o no mediante, se vuelven a reunir (aunque simbólicamente, ya que el malagueño, nominado, no ha podido asistir).

VII Edición de los Premios Feroz

Son los galardones que otorga la Asociación de Informadores Cinematográficos de España como reconocimiento a lo mejor del cine y de las series de ficción españolas.

Los cientos de periodistas y críticos que votan en cada categoría por sus favoritos, desmarcándose del cine industrial, y dando como resultado 17 premios en total. De ellos, 11 son para el cine, 6 para la televisión, y tres premios especiales: Premio Feroz de Honor, Premio Feroz Especial y el Premio Feroz al mejor documental.