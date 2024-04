Pendientes en forma de flores, la opción más primaveral para presumir de estilazo

Con la llegada de la primavera, nos apetece que nuestros accesorios se impregnen de los pequeños detalles que protagonizan esta estación del año, dándole un toque más alegre y colorido a nuestros looks. Entre los complementos que no pueden faltar esta temporada, destacan los pendientes en forma de flores, una tendencia que promete añadir ese estilazo primaveral a cualquier look.