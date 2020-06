Paula Echevarría demuestra que los vestidos de novias también son a todo color

Todas hemos soñado con el vestido de novia perfecto, ese que queremos lucir en uno de los días más importantes de nuestra vida. Una conversación que seguro que has tenido en las típicas y molonas fiestas de pijamas con amigas. Y si bien en la mayoría de esos sueños el color del diseño era el blanco, seguramente si ahora se repitiesen esas quedadas el abanico de colores sería mucho más amplio. Sobre todo después de que las casas de novias y las firmas de moda no solo han abierto las posibilidades en cuanto al color sino también en cuanto a diseños mucho más versátiles.

Instagram, una de las mejores fuentes para medir las tendencias, confirma que el lila no solo es el color de la temporada sino que puede convertirse en el aliado perfecto de quienes quieren dar el si quiero en los próximos meses. Así es como la influencer Nicole Schön da una vuelta de tuerca al diseño más romántico y bonito de la última línea de la colección más ecológica de H&M, Conscious.

Un vestido que Paula Echevarría presume de tenerlo ya en su vestidor y lo luce de la forma más amorosa posible: con un ramito de lavandas. Y precisamente este gesto nos recuerda a una de las mujeres más elegantes de la historia de la moda, la princesa Diana.

Lady Di siempre acompañaba sus looks más vintage y femeninos con los ramos de flores que le regalaban en cada acto al que asistía. Y aunque era un detalle obligado y no elegido por ella, este complemento elevaba sus looks por el peso estético que añadían a los mismos. ¡Puro amor!

El preciado vestido cuesta 39,99 euros, está disponible en la web de H&M en todas las tallas. Una pieza clave gracias a su versatilidad ya que lo puedes lucir tanto con deportivas como con sandalias.