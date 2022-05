Paula Echevarría y el vestido asimétrico de invitada con lista de espera

El llamado efecto 'Paula Echevarría' continúa más presente que nunca. Con casi 4 millones de seguidores en Instagram, el estilo (y el armario) de la actriz se han convertido en todo un referente para millones de seguidores que buscan en su buen gusto para fichar los diseños que luce. En esta ocasión, y para una cita con su pareja y padre de su hijo Miki, Miguel Torres, Paula nos maravillaba con un vestido midi asimétrico en color coral y con abertura lateral. Además, cuenta con drapeado en los laterales y un volante ajustable en el escote. Vamos, una auténtica preciosidad de vestido.

Inmediatamente sus seguidoras localizaban este vestido, la propia Paula nos chivaba la firma a la que pertenece, y se agotaba en cuestión de minutos. Sin embargo, y para tu fortuna, la marca va a reponerlo y si te sumas a su lista de espera recibirás un correo electrónico cuando vuelva a estar de nuevo disponible. ¿Fantasía? Fantasía.

¿Por qué favorece el escote asimétrico?

A pesar de lo que pueda parecer, los escotes asimétricos estilizan y potencian la parte superior del cuerpo femenino porque dejan al descubierto el hombre y la clavícula. Esto hace que nuestra silueta se vea reforzada y no se le preste tanta atención al pecho y a la cintura. De ahí que este tipo de escote sea muy favorecedor en mujeres que desean minimizar del foco de atención esas zonas. En el caso de este vestido, si tienes poco pecho es ideal porque su volante te sumará una talla más. ¡Lo tiene todo!

Como habrás podido comprobar en el caso de Paula Echevarría, la actriz se ha subido a unas sandalias minimalistas doradas que realzan aún más todavía su silueta. Una buena elección dado que el corte midi de este vestido puede acortar la figura si no llegas al 1.70 centímetros. A no ser que tu altura sea superior a dicho número, el calzado plano no es una buena decisión. Si quieres ir cómoda y llevar tacón, la mejor opción es subirte a unas cuñas con cinta al tobillo. Así ganarás centímetros de altura y tus piernas parecerán infinitas sin necesidad de terminar con dolor de pies.

Para rematar, luce unos pendientes XL y la melena por detrás de los hombros como hace Paula. Si tienes el pelo corto, prueba a hacerte un moño tipo casual.