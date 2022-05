Alerta tendencia: los vestidos en color coral son todo lo que necesita tu armario este verano

El coral es uno de los colores del verano 2022 y eso se refleja en todas las colecciones de las marcas de moda. No había comenzado abril y con la llegada de la Semana Santa ya empezamos a verlo tiñendo los mejores 'looks' de las invitadas a los eventos más madrugadores de la temporada y desde entonces no ha parado de colorear los 'outfits' más ideales. Este coral, una mezcla entre el naranja y el rojo mate, se ha convertido en el objetivo de todos los vestidos, los vas a encontrar en todos los tipos de diseños, hay para todos los gustos, incluyendo otros fenómenos como los 'cut out' o en bordado suizo. Modelos ideales para ir a la oficina como para cualquier cita familiar. Toma nota de nuestros favoritos.

Vestido midi con cinturón, de Fórmula Joven

El tejido ligero de este vestido de color coral es perfecto para que no te lo quites en todo el verano. Fresquito e ideal, nos encanta el cinturón y el detalle de los volantes en las mangas.

Estilo romántico, de Naf Naf

Esta es una de las tendencias más fuertes de la temporada, los vestidos estilo romántico están en todas las marcas de moda. Pero este modelo de la firma francesa nos ha encantado por su color y por su diseño. Te va a quedar ideal con unas sandalias, pero sus mejores amigas serán seguro unas alpargatas.

Floral, de Anne Wayburn

Nadie ha dicho que el color coral tenga que ser en liso, este modelo estampado en flores es ideal. De corte midi, es ideal para cualquier evento familiar que tengas en las próximas semanas.

Con el escote en corsé, de O'Neill

La marca de surf tiene este modelo en color coral que va a protagonizar tus mejores 'looks' playeros del verano. Te va a quedar ideal con unas chanclas a juego para bajar a la orilla del mar o con unas sandalias para ir a tomar algo.

Largo con un volante en el bajo, de Fórmula Joven

Este modelo de la firma joven de El Corte Inglés cumple con varias de las tendencias más potentes del verano: largo, estilo boho y camisero. Perfecto para un buen look de temporada.

'Confy' de Esprit

Lo único bueno que nos ha dejado la pandemia es que la moda 'comfy' dejó las cuatro paredes de nuestra casa y salió a la calle. Este vestido de algodón va a ser la prenda más cómoda e ideal que vas a encontrar en toda la temporada.