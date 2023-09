Parfois y sus preciosas bailarinas metalizadas para usar todos los días

Desde Audrey Hepburn hasta influencers más actuales, como Alexa Chung o María Pombo, todas ellas se han rendido en algún momento antes las bailarinas. Las hay para todos los gustos, como las clásicas en piel negra o nude o las más atrevidas en terciopelo, estampados o adornos brillantes. Existe una bailarina para cada personalidad. Como, por ejemplo, unas que hemos encontrado en la nueva colección de otoño de la firma Parfois, y que se han convertido ya en nuestras favoritas así como en un must have que todas debemos tener para afrontar los próximos meses con elegancia y comodidad, que no es poco.