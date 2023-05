El mono estampado que le dará el toque más atrevido a tu look este verano

Y es que no te olvides que el tipo de tela que elijas es también muy importante. Los tejidos ligeros y transpirables, como el algodón o la seda, son ideales para los días cálidos de verano. Para un look casual de día, puedes combinar tu jumpsuit estampado con sandalias de tacón y un bolso de paja. En cambio, si tienes un evento nocturno, puedes añadirle unos tacones y como detalle una joya elegante para lograr un look más sofisticado.