Si quieres ser la mejor vestida esta primavera, un pantalón blanco es indispensable

Un look perfecto para esos días en los que queremos darle un plus de elegancia a nuestros estilismos pero sin pasarnos horas frente al armario pensando qué elegir. Y es que el pantalón blanco puede combinarse con casi cualquier color y tipo de prenda, lo que lo hace sumamente versátil. Puede ser el centro de un look casual con una camiseta y zapatillas, o elevarse para un evento más formal con una blusa elegante y unas botas de tacón. Y, aunque a menudo se piensa que el blanco engorda, la realidad es que bien diseñado y de la talla adecuada puede tener un efecto estilizador, especialmente cuando se combina con otras prendas de colores o con cortes que alarguen la silueta.