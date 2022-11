El jersey de lana con flecos que es super tendencia este invierno

Con la llegada del frío, también llegan a nuestra vida los jerseys de punto, los mejores aliados para salir a la calle cuando las temperaturas no invitan a ello. Pero este año, con un añadido que nos encanta. Basta con echar un vistazo al 'street style' para descubrir que los jerseys de lana con flecos son super tendencia esta temporada y que no hay firma de moda que no cuente con uno o varios modelos en su oferta. El motivo de que nos gusten tanto es que, además de calentitos, nos dan un toque de elegancia y estilo a nuestros looks diarios.

De todos los que hemos visto, nos quedamos con este jersey de punto de C&A, diseñado con ochos, flecos alrededor y puños y remates de canalé. Tiene un acabado único, a lo que se une su color blanco que hace que esta prenda sea muy estilosa y ponible. ¿Y por qué decimos esto? Porque su gran ventaja, además de ser super tendencia, es que lo puedes combinar de infinitas maneras y usar de la mañana a la noche.

Es perfecto para combinar con vaqueros, especialmente el modelo recto de tiro alto que es el que mejor sienta a todo tipo de mujeres. O como la modelo de la imagen, que lo lleva con un pantalón de polipiel, de tiro alto y perneras muy acampanadas. Pero también te lo puedes poner con faldas o incluso llevarlo encima de un vestido. ¡Tú decides!

Los flecos vuelven a ser los reyes de este otoño/invierno, adornando vestidos, jerséis, faldas y complementos, convirtiendo cada prenda en objeto de deseo. Gracias a ellos, le darás un nuevo aire a tus looks, con trucos de estilismo capaces de convertir cualquier prenda básica, ya sea un jersey o una camiseta, en tu prenda favorita de la temporada. Eso sí, huye de sobrecargas, y si te pones flecos en la ropa, no es necesario que los utilices en tus accesorios, sobre todo en bolsos.

Así que ya sabes, aún estás a tiempo de conseguir este básico por excelencia del frío por mucho menos de lo que parece. Pero por estilo y confortabilidad también lo es para casi cualquier época del año. Una pieza de lana que no puede faltar en ningún armario y que se sumará a tu pequeña (pero infinita) lista de deseos.