El jersey flúor de H&M que, según Nuria Roca, es el que mejor queda con pantalones campana negros y top

Aunque durante mucho tiempo el punto era únicamente el tejido de nuestros jerséis de patrón tradicional y chaquetas, desde el inicio de la pandemia se ha vuelto el rey de los armarios. La búsqueda de la comodidad en los looks ha hecho que la ropa de punto sea una pieza fundamental en los conjuntos tanto en los looks de las más estilosas, como en las revistas y, por supuesto, en la calle. Sí, es cierto que en lo que se refiere a prendas básicas de invierno (abrigos, botas...) las de punto son las soberanas, pero ahora no solo por su funcionalidad (son cómodas y calentitas), ahora tiene ese punto sofisticado que hace unos años no tenía.