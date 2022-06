Hiba Abouk presume de abdominales con el conjunto deportivo perfecto para entrenar

Saltó a la fama con la serie 'El Príncipe', pero Hiba Abouk ha demostrado que es mucho más que una actriz de un solo éxito. Además de seguir creciendo como intérprete, Hiba se ha posicionado como una de las influencers más seguidas con más de un millón de seguidores en Instagram y subiendo. Madre de dos hijos, su figura es motivo de admiración y ahora Hiba ha querido compartir su secreto con sus seguidoras.

"Os dejo por aquí este vídeo con 4 súper ejercicios de glúteos principalmente (y su poquito de pierna, core, hombro también 🤪) No suelo compartir mi rutina deportiva porque voy pillada de tiempo siempre (2 niños, la lactancia materna exclusiva a demanda y mi trabajo es muuuuucho) pero últimamente he recibido mensajes en los que me preguntáis por mi rápida recuperación después del parto. No hay milagros, solo trabajo, disciplina y ponerse en manos de los mejores. Hay que tener paciencia, ser constante y saber que la alimentación sana es el 70%. En este caso el equipo de @crysdyaz se ha volcado conmigo y estoy muy contenta con los resultados que hemos conseguido. Si queréis más vídeos de este tipo, o tenéis cualquier duda sobre el post parto podéis comentar, os leo ❤️", ha escrito al lado de un video en el que aparece entrenando.

No solo presume de fuerza física, sino también de conjunto deportivo precioso compuesto de malla y top en color rojo. No es la primera vez que la actriz apuesta por este color, ya que recientemente deslumbró con un vestido rojo de invitada absolutamente sublime.

MÔNOT es el nombre de la firma que arrasa entre las celebrities. Sin ir más lejos, en la reciente gala amfAR celebrada en el marco del festival de cine de Cannes veíamos a varias famosos lucir sus diseños, entre ellas Cara Delevingne, Nina Dobrev y Winnie Harlow. El motivo es que esta marca ha reinventado las aberturas con altas dosis de sensualidad y elegancia. Y si no que se lo digan a Hiba Abouk quien causaba auténtico furor en Instagram con un diseño de MÔNOT rojo con el que presume de cuerpo tonificado y abdominales de acero.

De hecho, en la segunda imagen la actriz posa junto al diseñador de la firma, Eli Mizrahi. En cuanto a los zapatos, Hiba también se ha sumado a una de las firmas más potentes por sus lazos y sus brillos llamada Mach & Mach.