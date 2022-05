Hiba Abouk sorprende en Cannes presumiendo de abdominales

Saltó a la fama tras su papel de Fátima en 'El Príncipe' y ahora lleva años convertida en toda una actriz internacional y en todo un icono de estilo e influencer. Sí, porque Hiba Abouk es imagen de muchas firmas, quien ven en ella a una mujer moderna y vanguardista capaz de lidiar con el éxito profesional y personal de manera más que satisfactoria. Además, no hay que olvidar que ya supera el millón de seguidores en Instagram.

Casados en secreto desde el año 2022, Hiba Abouk y Achraf Hakimi han presumido de amor en el estreno de la película 'El Inocente' en el Festival de cine de Cannes. Una aparición para la que la actriz ha dejado claro que no hay que tener miedo a mostrar nuestros cuerpos tal y como son. Para ello, Hiba ha apostado por un top asimétrico de vertiginoso escote y una falda con abertura frontal, ambas piezas en color blanco. Un look con el que ha presumido de abdominales de acero.

Hiba Abouk lleva años apostando por los abdominales hipopresivos, perfectos para fortalecer el suelo pélvico y eliminar la grasa abdominal. Se trata de un tipo de actividad que tiene como objetivo fortalecer la zona abdominal, desde el suelo pélvico hasta las costillas. Para poner en práctica estos ejercicios, se deben hacer respiraciones profundas, vaciar el aire, meter el abdomen y tirar hacia arriba de la musculatura del tronco, manteniendo 10 segundos de apnea respiratoria.

La actriz siempre ha confesado que el deporte ha sido una de las claves para poder asumir todo el éxito y también recurrió a él para ponerse de nuevo en forma tras el nacimiento de sus dos hijos, Amín y Naím. De hecho, a ellos les agradecía poder ser su madre en el pasado día de la madre.

Fue el pasado 12 de febrero cuando Hiba daba a luz a su segundo hijo y muchas os preguntaréis cómo puede estar ya luciendo unos abdominales tan marcados. La clave está en que durante el embarazo Hiba no dejó de entrenar (aunque con ejercicios y ritmos diferentes) y siguió manteniendo una alimentación sana y equilibrada. Recuerda que los milagros no existen y todo lo que vemos en las celebrities es fruto de muchas horas de gimnasio, entrenadores personales y una disciplina y constancia muy sacrificada. No te agobies, cada cuerpo es diferente.