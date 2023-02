Estamos flipando con el look de fiesta infalible de Paula Echevarría: el mono y las botas altas negras para romper cuellos cuando pases

No hay una tendencia que no se le resista a Paula Echevarría Si hace unos días apostaba por un 'canadian tuxedo', ahora se ha decantado por el estampado de moda entre las mujeres con más estilo: el 'animal print'. En los últimos meses se lo hemos visto a influencers como ßpero ninguna lo ha hecho con un look de fiesta tan llamativo como Paula Echevarría.

Para Galaxy Unpacked de 2023, en la que la marca de la que es embajadora presentó los portátiles de serie Galaxy Book 3 y de los dispositivos móviles Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ y Galaxy S23, la actriz se decantó por un conjunto de pantalón y body con estampado de leopardo de Andrew Pocrid y unas botas negras elegantísimas de piel de ante del diseñador portugués Luis Onofre.

Como actualmente estas botas están agotadas, hemos buscado una versión 'low cost' en Bershka (salvando las diferencias, claro). Entre las novedades de la firma hemos encontrado Botas tacón fino detalles metalizados que tienen un precio de 49,99 €.

Aunque entre su currículum hay series tan exitosas como El comisario o Velvet, lo cierto es que desde hace muchos Paula Echevarría vio en las redes sociales la mejor manera de comunicarse con sus fans a través de dichas redes. De aquella curiosidad por contar a sus seguidores dónde la actriz compraba la ropa afloró una de las pasiones de la asturiana.

Ahora, Paula Echevarría es una de las 'influencers' con más tirón de nuestro país y no es para menos. Prescriptora de estilo, consigue que todo lo que se pone acabe siendo un éxito y eso las marcas lo han sabido apreciar, tanto que no hay gran campaña en redes sociales que no cuente con ella. Además, Paula Echevarría ha lanzado una colección para Primark, como anteriormente hizo Dulceida.

Sobre el evento

Samsung Electronics Co, Ltd. ha celebrado el inicio de una nueva era Galaxy. Lo ha hecho en el Unpacked 2023, un acontecimiento cargado de innovación, entusiasmo y expectación donde se han presentado las novedades tecnológicas que marcarán este 2023. Durante el evento, la compañía ha desvelado los detalles de los portátiles de serie Galaxy Book 3 y de los dispositivos móviles Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ y Galaxy S23- todos ellos con un renovado diseño en tonos mate inspirados en la naturaleza y una nueva cámara, la más avanzada hasta la fecha, que han sido fabricados con una gran cantidad de materiales reciclados, poniendo así su foco en la sostenibilidad.

La exconcursante de Operación Triunfo, Natalia Lacunza, ha sido la encargada de amenizar la velada, que tuvo lugar en el Escenario Ibercaja Delicias. La navarra, para festejar la presentación por todo lo alto, ha interpretado algunos de sus hits, en un concierto emocionante y lleno de espectáculo, puso en pie a todos los asistentes. Pero no estuvo sola, la acompañaron dos de los grandes artistas pop del momento, los cantantes Dani Fernández y Álvaro de Luna, un trío de ases para completar una noche inolvidable.