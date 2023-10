Fichamos los básicos de H&M que vas a querer llevar este otoño

De ahí lo necesario de contar con esos básicos que nos solucionan la vida y que harán que podamos invertir en ellos porque no pasan de moda. Desde un abrigo, un jersey, los imprescindibles jeans o la cazadora oversize que, además de protegernos del frío, añaden textura y profundidad a cualquier look. Si aún no estás decidida, hemos encontrado algunos de estos básicos que necesitas en la nueva colección de H&M, así que vete preparando tu armario y sal a conquistar las calles con estilo.