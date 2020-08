Emily Ratajkowski o cómo lucir los mismos shorts vaqueros en la ciudad y en la playa

A veces nos empeñamos en encasillar a la ropa como si el calendario no dijera que estamos en 2020. Esta blusa solo para ocasiones formales. La blazer a las vacaciones no me la llevo, estos shorts no me los voy a poner para salir un día de ocio por la ciudad si como mucho sirven para bajar al parque al perro y hacer la compra... Y como estas reflexiones, cientos de ellas en referencia a cuestiones estilo. En todas ellas tienen mucho que ver el pasado, los estigmas culturales que nos van quedando y que hacen más complicado que rompamos estereotipos. Hoy la moda es más abierta que nunca, libre de prejuicios y condicionantes, con sus límites difuminados.

Por eso es tan fácil ver cómo una de las mujeres más influyentes de la industria, Emily Ratajkowski se ponga la misma bermuda vaquera, rota y deshilachada, para lucir un día por la Gran Manzana y días después la convierta en la mejor compañía de un bikini en su destino de vacaciones, en este caso Los Hamptons, donde ya no todo son sombreros elegantes de playa y vestidos blancos.

El buen gusto del que tanto se habla de manera superficial en moda no depende del estilo personal, si esto es más bonito o elegante que aquello, sino que reside en los pequeños detalles. Por ejemplo, en cómo reinventar la misma prenda dándole un aire totalmente distinto. Y eso es lo que ha hecho la modelo británica con los shorts vaqueros.

Simplemente con un bolso y un cinturón en un caso, y cambiado ambos complementos por un gorro de pescador, tendencia del verano para acompañar al bikini, en otro, lo consigue hasta el punto de que no parecen la misma bermuda.

Tú misma puedes apreciarlo comparando ambos looks, tanto el que lució hace unos días en Nueva York como con el que se ha dejado ver paseando en bicicleta junto a su marido en la famosa zona de playa de la costa este norteamericana.

Puede parecer poca cosa, pero a veces es mucho más complicado demostrar estilo propio y saber hacer a la hora de vestir que con el mejor vestidazo del mundo y un maquillador que te deje ideal. Y encima es una gran pista esta de Emily Ratajkowski sobre cómo convertir en una prenda camaleónica a una pieza tan democrática como el short vaquero para quienes no pueden tener un armario a la carta -la mayoría de nosotras-, lleno de prendas especiales para contextos determinados.