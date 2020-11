Copia el look otoñal de la 'influencer' Ana Rey con los descuentos de Black Friday

Por lo menos en Madrid, por el tiempo que hace, se puede decir que ha llegado el Black Friday haciendo honor a su nombre. No puede estar más negro el cielo y la lluvia nos ha querido acompañar en el último viernes de noviembre.

Reflexiones a parte, aún nos quedan muchos días de otoño por delante así que seguimos buscando inspiración para nuestros looks. En este caso nos hemos fijado en la 'influencer' gallega Ana Rey, más conocida en el mundillo de Instagram como @dorytrendy.

Sí, hemos encontrado las prendas perfectas para que le copies el look a esta 'influencer' española, a la que si no tenías fichada te recomendamos que lo hagas ya, con prendas que tienen descuentazos con motivo del Black Friday.

Vas a matar dos pájaros de un tiro porque vas a conseguir un look de diez con unos precios de escándalo con unas prendas de lo más versátiles y prácticas para nuestros looks del día a día.

Es verdad que en esta ocasión el look de Ana Rey en el que nos inspiramos no es el mejor para los días lluviosos pero la lluvia no va a quedarse aquí para siempre y nunca están de más, ideas diferentes para inspirarnos a la hora de vestir.

Todas las prendas que lleva @dorytrendy las vas a poder encontrar en el la sección de moda de Amazon y con unos descuentos de hasta el 40%. Una oportunidad que no puedes dejar escapar porque el Black Friday se acaba hoy.

¿Te animas?