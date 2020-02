Complementos de rebajas que pueden salvar tus bodas

La temporada fuerte de bodas está a la vuelta de la esquina, así que si te espera asistir a unas cuantas aprovecha los últimos días de rebajas para hacerte con complementos que te pueden apañar más de uno o dos looks de invitada.

Sí, quedan pocos días de rebajas, pero puedes aprovecharlos para comprar complementos con los que hacer que tus looks de invitada sean lo más.

Este shopping tan especial te muestra desde zapatos a bolsos, así como pendientes con los que hacer el complemento perfecto de tu vestido de invitada. Si tienes varias bodas este año, esperamos que les puedas dar uso a los diferentes looks que hayas elegido para asistir a dichos eventos.

En realidad, son complementos que puedes usar en bodas, bautizos y comuniones, así como darles luego un nuevo uso en tu día a día. Es decir, son artículos que no van a estorbar en tu armario, sino que tienen vida más allá de los BBC.

Cada vez es más habitual ver en las bodas a invitadas luciendo vestidos que tengan más usos que solo para eventos, así que con los complementos pasan lo mismo, no hay que pensar que solo se pueden utilizar en ocasiones especiales, si no que tienen muchos más usos. Es verdad que esto depende del tipo de boda que sea y de quién sea la persona que se case, pero la tendencia general es ir buscando looks más sencillos y ponibles.

Bueno, hablamos de vestidos en general, pero es verdad que cada vez más invitadas de boda apuestan por dos piezas o monos. Sea lo que sea que elijas para llevar a dichos eventos, los complementos son siempre necesarios, así que toma nota de los que te proponemos para darle ese toque especial a tu look.

¡Vete de boda sin dejarte un dineral con este shopping!