Las pijas arrasarán con la colaboración de Zara x Narciso Rodríguez, que está cuajada de prendas que pasarán de madres a hijas

Al más puro estilo de H&M, Zara ha lanzado su primera colección cápsula con un diseñador y lo ha hecho de la mano de Narciso Rodríguez, el creador de su primer vestido de novia. La colección cápsula, que está a la venta en la web y en las tiendas físicas desde el 8 de septiembre, está está compuesta por 25 prendas y complementos extraídos del archivo de Narciso Rodríguez que beben del estilo minimalista del diseñador estadounidense.

Uno de los diseños más icónicos de sus 30 años de carrera data de 1996 y fue el vestido de novia que hizo para su amiga Carolyn Bessette Kennedy, un vestido lencero tan simple como elegante que marcó un antes y un después en la industrias de los vestidos de novias, tanto que hoy muchas mujeres se inspiran en aquel look nupcial. Aunque no es exactamente el mismo diseño, sí hay un conjunto de estilo lencero que será uno de los 'best sellers' de la colección.

"Ha sido una experiencia increíble para mí”, comenta Rodríguez sobre trabajar con Zara. “Fue genial revisar el archivo y volver a visitar las cosas que amamos. También es genial verlos a través de los nuevos ojos del equipo de diseño de Zara. Son un equipo tan profesional entusiasmado con cada pieza y asegurándose de que se mantenga la esencia de las originales”.

La colección Narciso Rodriguez x Zara es el reflejo de la relación que ha establecido a lo largo de su carrera el diseñador con la moda y el cuerpo femenino porque lo que hacía que un vestido de Rodríguez fuera tan sexy no era que fuera ajustado, sino que bajo la prensa el cuerpo permanecía libre. “Hay un precioso vestido lencero en la colección que tiene un corte al bies y costuras interesantes”, señala. El creador también hace una mención a un abrigo cruzado en lana negra de doble con aberturas laterales y un cinturón de cuero. “El abrigo es extraordinario, es así de meticuloso”. Otra de las piezas esenciales de esta colección es un jersey negro de cuello alto y transparente que tiene un sujetador incorporado.

En la línea de las últimas colecciones de edición especial de Zara, los precios de la colección de Zara x Narciso Rodríguez son más elevados que el resto de la colección. Una de las prendas más económicas es un top palabra de honor de lana, que tiene un precio de 119 € y entre los más caro está el abrigo de lana con cinturón de piel que supera los 400 €.