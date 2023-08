Las chanclas de piscina ya no son solo para ir a la piscina (sino para llevar también en la ciudad)

En verano no solo las famosas se bajan de los tacones y apuestan por este tipo de chanclas para sus looks más urbanos. Gracias a las propuestas de grandes diseñadores y marcas, ahora podemos encontrar modelos en variedad de materiales y hasta con plataforma, lo que nos permite combinarlas tanto con un vestido fresco como con unos jeans capri y una camisa anudada. ¡Las posibilidades son infinitas! Ya no estamos limitados al clásico diseño de goma en tonos neutros. Las chanclas actuales vienen en una gama de colores, texturas y estilos que se adaptan a la personalidad y preferencias de cada quien. Un calzado tan cómodo que reclama su sitio para ir a la oficina, a cenar o hasta en una alfombra roja (hola Jennifer Lawrence). Por eso ha llegado la hora de que, si no lo has hecho ya, te dejes seducir por el poder de las chanclas y aproveches para comprarte una, o dos, o tres, o las que hagan falta porque estamos seguras que te acompañarán durante muchos años. Como estos cinco modelos que hemos seleccionado para ti.