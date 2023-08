Date prisa porque estos cinco bolsos están rebajados y son ideales para presumir de bronceado

Aunque no lo creas aún queda mucho verano por delante y días en los que necesitamos que nuestras prendas y accesorios se llenen de luz y color. No podemos negar que los bolsos son nuestra perdición y no importa si son grandes, pequeños, de talla mini o repletos de glitter, porque son y serán siempre el complemento perfecto para un look ideal desde que salimos de casa. Con ellos podemos hacer de un outfit simple, algo elegante, moderno o muy chic. Y al igual que no es lo mismo ponerse un vestido largo con unos zapatos que tacón que con unas sandalias planas, tampoco lo es ponerse un bolso de colores vivos y brillantes que uno sencillo en tonalidades oscuras.