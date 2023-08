El bolso 'made in Spain' que Nuria Roca no se ha quitado en todo el verano (y que nos servirá también para el próximo)

Tal y como explican en la web sus creadoras, han tardado cuatro años en diseñar este bolso, denominado Positano, "con restos de hilos que teníamos en el taller hicimos primero un bolso grande, pero no era lo que buscaba y después recordé la limosnera de ganchillo que lleve el día de mi comunión, que me gustaba muchísimo y fuimos por ahí para crear Positano. El tamaño del bolso también fue difícil de decidir, más pequeño lo limitaba a no poder usarlo de manera diaria y más grande se deforma demasiado si lo llenamos mucho y pierde su forma. Así que creo que los 20 centímetros de diámetro le confieren el tamaño perfecto para usarlo en todos los momentos de tu vida".