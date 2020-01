Estas son las ofertas de Amazon Fashion para empezar el año con estilo

Las Navidades ya han terminado, pero las primeras rebajas del año ya han llegado para alegrarnos los días.

Aunque ya te hemos contado algunos de nuestros fichajes preferidos (e incluso hemos hecho nuestra carta de 'wishlist' a Amancio Ortega), tenemos que decirte que nuestra plataforma online favorita también se ha querido sumar a esta campaña de descuentos. Sí, amiga, hablamos de Amazon, y en concreto de Amazon Fashion.

Por eso, no hemos podido resistirnos y hemos buceado por la 'e-commerce' para recopilar las mejores ofertas de artículos de moda y para que empieces el año con mucho 'glamour' (y por qué no, haciendo un favor a tu bolsillo).

En nuestra selección hemos tenido en cuenta esos básicos que no pueden faltar en tu armario (y que no solo te valdrán para esta temporada, sino para muchas más) y que si encima los encuentras con descuento te hacen verdaderamente feliz. Pero, oye, también hemos hecho hueco para algún caprichito.

¿Estás lista? Toma buena nota y empieza el 2020 arrasando en todos los sentidos.

Unas buenas botas

Es el calzado que te hace falta para el invierno, y lo sabes... Si estás pensando en jubilar las que tienes o te apetece hacerte con una nueva adquisición, tenemos que decirte que hemos encontrado tres referencias distintas para todo tipo de estilos.

Sin duda, una de nuestras preferidas son las de tipo militar. Estas botas tienen presencia en los escaparates año tras año y, además, darán un toque muy cool a tus looks, sino que se lo digan a nuestras 'influencers' favoritas como Mery Turiel, que las tienes en todos los colores.

Si lo que buscas es algo más clásico, tranquila, también hemos dado con unas botas típicas altas en color negro que son estupendas tanto para llevar con faldas y vestidos como con pantalón. Y por último (pero no menos importante), no podemos olvidarnos de los botines, un calzado cómodo e ideal para tus looks de entrediario.

Unos 'jeans'

Si eres una loca del 'denim' y te encantan todo tipo de vaqueros sabrás que es otro de los imprescindibles de un armario. Siempre son tendencia y si fichas unos de calidad te durarán años.

Nosotras hemos conseguido dar con los mejores (de tiro alto y corte recto), pero si buscas algo diferente... vas a alucinar con el peto de Lee que encontrarás en nuestra galería de a continuación.

Unas 'sneakers'

Las zapatillas urbanas que tienen todas las 'influencers' pero, ¿por qué? Las 'sneakers' es un tipo de calzado que puedes llevar en cualquier época del año y con cualquier tipo de look, ¡por eso nos gustan tanto! ¿Eres más de Skechers o de Superga? ¡Vas a alucinar con los precios!

Otros básicos

En nuestra selección tampoco nos hemos olvidado de otras prendas básicas, como camisetas de manga corta de marca, el abrigo más calentito, una sudadera chulísima de Tommy Hilfiger, un buen sujetador de la marca Wonderbra en blanco con el que presumirás de escote, una gorra para este verano, unas bailarinas preciosas de Havaianas o incluso unas mallas para el gym de Adidas.

Ya sabes, echa un vistazo a nuestra galería y ficha tus productos favoritos.

¡Ojo! Debes saber que los precios son orientativos, pues dependiendo del artículo y la talla pueden variar pero, de verdad, ¡merece la pena aprovechar esta oportunidad!