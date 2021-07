Las alpargatas planas que combinan con todo por menos de 60 euros

Es sin duda uno de los básicos del verano. A pesar de que las sandalias de dedo y todo de tipo de calzado fresquito se impone en la ciudad y en las playas, no hay que olvidarse de que el yute es uno de los tejidos de la época estival por excelencia. Las alpargatas ya se han colado en el armario de multitud de celebrities e incluso la reina Letizia apostó por él recientemente.

De ahí que hayamos buceado en la web de Amazon para dar con un modelo moderno, joven y actual. Vaya, como tú. Se trata de unas alpargatas planas de Tommy Hilfiger que tienen un precio de menos de 60 euros y que combinan con absolutamente todo.

Es el modelo Tommy Jeans Rainbow Branding Espadrille y fue todo un éxito de ventas en la pasada celebración del orgullo LGTBI+ por sus letras multicolores.

¿Cómo combinarlas?

Cierto es que a veces parece que este calzado no puede combinarse de manera 'high class' pero no es cierto. Por ejemplo, un 'little black dress' siempre es un buen compañero de este calzado siguiendo la estela de modelos como Gigi Hadid, su hermana Bella, o Kendall Jenner y Cara Delevingne.

La clave está también en rematar esta combinación con pendientes dorados XL y con collares geométricos. El peinado y el maquillaje también son fundamentales. Elige un moño estilo bailarina y después dale un toque 'shine' con un poco de gomina. En cuanto al maquillaje, la purpurina puede ser tu mejor aliada en las sombras de ojos.

Por el día, no solo lleva las alpargatas con jeans y camisetas básicas. También puedes darles un toque más especial con vestidos blancos midi de estilo ibicenco o incluso apostar por bermudas y tops con volumen. La clave está en verlas como si de unas sneakers blancas se tratasen.

Además, siempre puedes animarlas con un truco que seguro no se te había ocurrido antes. Puedes customizarlas al ponerles en la parte delantera parches setenteros o incluso comprar chapas y colocarlas para darles un toque diferente y ese aire 'do it yourself' que tanto se estila sobre todo en verano.

En cuanto al mantenimiento de las alpargatas, ten cuidado de no mojarlas porque el yute no es buen compañero del agua ni de los ambientes demasiado húmedos. ¿Sabes ya con qué vas a combinar estas preciosas alpargatas? Esperamos que sí porque podemos asegurarte que van a volar porque son una preciosidad.