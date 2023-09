Laura Escanes estrena botas moteras de Bershka como las que se han hecho virales y se las copiamos

Desde hace unos meses hay unas botas moteras que están por todos los lados: son las botas de Mimiu. Desde Dua Lipa a Rita Ora, no hay famosa que no haya caído en las botas de moda. A pesar de que su precio supera los 1.800 €, se han convertido en un best seller, hasta tal punto que las marrones, las que tienen aspecto envejecido, se han agotado en varias ocasiones. Pero, calma, que esta tendencia ya ha llegado a las tiendas low cost, como es el caso de Bershka, donde Laura Escanes ha encontrado las suyas.