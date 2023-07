Melyssa Pinto estrena vestido 'cut out' negro, el VESTIZADO para las noches de verano que está en Bershka

Melyssa Pinto ha dado en el clavo con su elección de vestido 'cut out' negro de manga larga, ya que esta prenda es perfecta para las noches de verano y puede dar un toque elegante y seductor a cualquier look. La tendencia cut out, que consiste en recortes estratégicos en la tela para mostrar la piel de forma sutil, es una opción moderna y a la vez sofisticada para destacar y resaltar la figura.