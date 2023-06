Mery Turiel y el vestido largo de invitada perfecta de Mango que se agotará en un visto y no visto

Decidir qué ponerse para una boda no es fácil, seamos realistas. A todas nos ha pasado: queremos ir guapas, sentirnos cómodas y, si puede ser posible, que el look no nos cueste un dineral porque, en el fondo, preferimos invertir nuestros euros en viajar y disfrutar del verano. Y, claro, un viaje siempre es muy tentador, pero una boda de una amiga, un amigo o una hermana lo merece todo, así que hay que ponerse las pilas.