Atentas invitadas a bodas, este vestido de Carlota Casiraghi es pura inspiración

En plena temporada de bodas, buscar vestido de invitada es como el pan nuestro de cada día. Si no se casa una amiga, se casa una prima y si no una hermana. Y, llegados a este punto, toca buscar look de invitada y cualquier fuente de inspiración es más que bienvenida. Y justo se está celebrando el Festival de Cine de Cannes y por su alfombra roja pasarán las mujeres más elegates del mundo. Una de las primeras en hacerlo ha sido Carlota Casiraghi. Siempre impecable, era imposible que no pusiéramos los ojos en ella.