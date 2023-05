Elsa Pataky dice que estas son las sandalias planas que mejor quedan con vestido largo

No hay nada más cómodo para los largos días de verano que vestir con un vestido largo y ancho, que sea fresquito, y que quede bien con sandalias planas y con alpargatas de cuña. Es el uniforme del verano de la mayoría de las españolas. Y Elsa Pataky no iba a ser menos. La actriz ha vuelto a apostar en uno de sus looks por unas sandalias planas de la nueva colección de Gioseppo.