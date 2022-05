Los mejores vestidos para soportar el calor

Dentro de las tendencias, los vestidos son una de las prendas que más cambian temporada tras temporada.

Si el verano pasado era el turno de Little Blue Dress, este año el escote off the shoulder, el slip dress o el largo midi son los protagonistas.

Además, en tejido predomina el popelín y el denim. Si hay un estilo que no cambia ni pasa de moda, ese es el boho.

Temporada tras temporada los vestiditos más bohemios se abren hueco en nuestro armario para hacernos soñar en cada noche.

Además, el color blanco predomina en la época estival por encima de cualquier otro.

Apto para ir a la playa, para dar un paseo al atardecer o para bailar al amanecer. No se nos acaba la imaginación al pensar conjuntos con esta prenda como protagonista.

Si todavía no has renovado tu armario de vestidos este año, te traemos las tendencias que más verás en la calle para que elijas cuál es la que más se adapta a ti. ¡Allá van!