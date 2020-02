Robert Pattinson es el hombre más guapo del mundo

Según el cirujano plástico, el doctor Julián De Silva, las proporciones faciales del actor (dejando al margen los gustos personales de cada uno) son prácticamente perfectas. Así lo afirma en un estudio que acaba de salir a la luz, el mismo que el año pasado coronó a Bella Hadid, como la mujer más guapa del mundo. Este estudio, basado en la ciencia del ‘Golden Ratio Of Beauty Phi’, el número áureo, así lo afirma.

A través de un mapeo facial por ordenador, los expertos pueden esclarecer que es lo que hace a una persona físicamente atractiva o no. En el caso del actor Robert Pattinson, sus rasgos, le han hecho escalar posiciones en las categorías que conforman este estudio, su cincelada mandíbula, las medidas de sus ojos, cejas, nariz y barbilla le han proporcionado el puesto ganador de este curioso estudio.

La única nota negativa, se la han llevado sus labios, según el estudio, son finos y planos. Aún así, el actor que dio vida a Cedric Diggory en las películas de Harry Potter, ha quedado por delante de Henry Cavill, Bradley Cooper, Bard Pitt y George Clooney. Seguro que a estas alturas estas en 'shock' con este estudio, por eso te recordamos que no debes alarmarte, aquí no se está juzgando el físico propiamente dicho, si no las proporciones y medidas que conforman el rostro de las personas.

De momento, el actor, al que próximamente veremos encarnar al famoso Bruce Wayne en la nueva película de Batman, no se ha pronunciado al respecto, y pensamos que no lo hará puesto que, desde el éxito que cosechó tras la saga de 'Crepúsculo', se ha mantenido absolutamente fuera del mundo de las redes sociales, por lo que, poco sabemos de su vida personal.

Desde Stilo, le mandamos nuestras felicitaciones por hacerse con el trofeo de este curioso estudio.