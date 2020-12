Rihanna, pillada con A$AP Rocky en Nueva York

Parece que tenemos nueva pareja de cantantes a la vista. Se trata de la formada por Rihanna y A$AP Rocky, según asegura una fuente a la revista 'People'. Al parecer ambos han disfrutado de una cena en Nueva York junto a varios amigos.

Al parecer están en los inicios de una relación. Ambos coincidieron a principios de este año para colaborar en una campaña de Fenty Skin, la marca de cosméticos para la piel de la barbadense. Y ya por aquel entonces, ambos no dejaban de lanzarse indirectas y muchas palabras de tonteo.

Rihanna y A$AP Rocky se conocen desde hace años y esta para Fenty Skin no ha sido la única colaboración que han hecho juntos. En 2013 hicieron una gira conjunta y dos años antes el rapero cantó en el tema 'Cockiness' de la barbadense.

La cantante de 32 años lleva soltera desde enero de 2020 cuando rompió con el millonario empresario Hassan Jameel. Ahora, parece que vuelve a estar enamorada de su gran amigo y compañero de profesión A$AP Rocky, con el que siempre se ha dicho que ha habido mucha química.

Según ha dicho una fuente a Page Six, Rihanna no le quiere poner una etiqueta a lo que está viviendo con A$AP Rocky. "De momento están disfrutando de la compañía que se hacen y dejándose llevar. Todo es muy natural entre ellos y no quiere pensar en si hay o no un futuro junto al rapero. Es una chica joven soltera que se lo está pasando bien".

No es la primera vez que Rihanna mantiene una relación con un cantante. Anteriormente ha salido con Drake y Chris Brown, con quien mantuvo un polémico romance. También se habló de una relación con el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Por su parte, A$AP Rocky ha estado saliendo con las modelos Daiane Sodré y Chanel Iman, la rapera Iggy Azalea y Kendall Jenner.