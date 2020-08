Reese Witherspoon empieza el divertido reto viral del resumen de 2020

Desde el pasado miércoles 5 de agosto si sigues a diferentes personajes famosos de Hollywood habrás podido observar que comparten un meme en el que salen diferentes fotos para representar su estado en los diferentes meses del año de este 2020.

La actriz que comenzó este reto que se ha convertido en viral ha sido Reese Witherspoon. La protagonista de 'Big Little Lies' o 'Little fires everywhere' ha utilizado diferentes escenas de sus películas y series para representar lo que ha significado para ella cada uno de los meses transcurridos de 2020 y lo que pasará el próximo mes de septiembre.

La actriz ha retado a otros compañeros de profesión a que hagan lo mismo y lo ha conseguido. Han sido muchas las estrellas de Hollywood que se han sumado a este nuevo fenómeno viral con el que quieren dejar claro que la pandemia provocada por el coronavirus Covid-19 ha causado estragos en nuestras vidas.

Reese Witherspoon ha utilizado imágenes de fotogramas que van desde su interpretación de 'Una rubia muy legal', muy feliz en enero.

En febrero, ya tiene un poco de carita y en marzo sale en su personaje de Madeline en 'Big Little Lies' cuando le están llegando las primeras noticias sobre el coronavirus.

Abril y mayo ya empieza a llorar con su personaje de 'Wild' y desde junio tiene la misma cara de desesperación que su personaje de 'Little fires everywhere'.

En cuestión de horas consiguió más de un millón de 'me gustas' y muchos actores se han unido a este reto de Instagram.

Gwyneth Paltrow, Natalie Portman o Oprah Winfrey fueron de las primeras en hacer sus comentarios y emojis a la creatividad de Reese Witherspoon.

Quienes sí se han animado a hacerlo han sido Mindy Kaling, Kerry Washington, Kate Beckinsale o Cara Delevingne.

Seguro que poco a poco se van uniendo más actores de Hollywood. Tú, ¿cuántos has compartido ya? ¿Con cuál de los memes te sientes más identificado?